◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・投手」で先発登板した３日（日本時間４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、ドジャースが先取点を奪った。１回表先頭の大谷は二塁への内野安打で出塁。７試合連続安打、１９試合連続出塁でチャンスを作ったが、先取点にはつながらなかった。１回裏のマウンドは内野ゴロ３