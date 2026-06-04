納豆消費にぴったりのレシピ 3個パック入りの納豆を買って1パックだけ余ってしまった…というときにおすすめの納豆消費レシピをご紹介。フライパンで加熱するだけで、子どもも大満足のおやつに大変身！ おやつ感覚で食べられる納豆 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして撮影させていただきました 大人も子どもも大満足のおいしさ つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「サクサクの納豆おいしかった