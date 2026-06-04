５月２６日、孫雲浩（そん・うんこう）さんの瑠璃作品「鳳凰玉壷春瓶」。（淄博＝新華社記者／朱崢）【新華社済南6月4日】中国山東省淄博（しはく）市博山区に伝わるガラス工芸「博山瑠璃（るり）」は西周時代に起源を持ち、漢から唐の時代にかけて発展し、明清時代に最盛期を迎えた。新中国成立後は大規模生産されるようになり、2014年には「博山瑠璃焼成技術」が国家級無形文化遺産に登録された。５月２６日、孫雲