気象庁はさきほど、九州北部、中国、近畿地方の梅雨入りを発表しました。九州北部、中国、近畿地方では、この先もしばらく曇りや雨の天気が続く見込みです。九州北部は平年並み、中国と近畿地方は、平年より2日早い梅雨入りです。