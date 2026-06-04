お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえが３日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で、子供をお風呂に入れてくれた夫の行動に苦言を呈した。この日は「夫婦のズレ解消ＳＰ」とし、夫婦の間の考え方の違いなどを専門家が解説した。その中で、夫が妻の思いを察せられないのは、妻に興味がないから…という専門家の指摘があった。すると結婚１７年目のくわばたが「言わんでもわかるやろ？ってことがわからへん」と夫へ