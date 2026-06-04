©ABCテレビ 漫才・コント・ピン芸…なんでもアリ！ 笑いの異種格闘技「ABCお笑いグランプリ」。47回目となる今年は、“デビュー10年以内”の若手芸人583組がエントリーした。熾烈な予選を勝ち抜き、6月16日(火)の準決勝へと進出する40組が、6月8日(月)よる7時ごろからYouTube生配信にて解禁される！ 昨年に引き続き、この運命の瞬間を発表する大役を務めるのは、本大会の2024年王者である令和ロマン・松井ケム