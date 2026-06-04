ヒット曲「てんとう虫のサンバ」などで知られる夫婦デュオ「チェリッシュ」の松崎好孝（76）と松崎悦子（75）が、4日までに公式インスタグラムを更新。49回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦ショットを披露した。「6月3日私達の49回目の結婚記念日です」と書き出すと、2人が新幹線内で駅弁を前にビールとウイスキーの缶を掲げる夫婦ショットをアップ。「後1年で金婚式を迎えます！仲良く、ケンカをしながら頑張り