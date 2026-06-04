モデルの三枝こころ（39）が4日、インスタグラムを更新。第2子となる次女を出産したことを報告した。三枝は「6月2日、第二子となる3146g女の子を無事に出産しました」と報告し、生まれたばかりの愛娘を抱いた写真を公開。「自分の誕生日に計画無痛分娩で出産出来て、何だか不思議な気持ちといい思い出になりそうです。7年ぶりということもあり、出産についてはサッパリ覚えていなくて…助産師さんに『えっこんな感じ？全く覚えてな