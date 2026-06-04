4日、衆議院予算委員会の集中審議において、坂本哲志委員長が閣僚の氏名を言い間違え、委員会室が大きな笑いに包まれる一幕があった。【映像】国会爆笑の瞬間（実際の様子）この日、自民党の石橋林太郎議員は、日本の経済成長に向けて期待が寄せられる新たな投資枠の規模や期間、財源について質問を行った。これに対して答弁を求められた片山さつき財務大臣が挙手した際、坂本委員長が「財務大臣、たか、片山早苗さん、あ、い