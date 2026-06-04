さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が4日までにXを更新。巨人長嶋茂雄終身名誉監督の命日に開催された記念試合で代打逆転満塁ホームランを放った巨人丸佳浩外野手（37）を称えた。巨人長嶋茂雄終身名誉監督が昨年、89歳で亡くなってから一周忌となった3日、東京ドームで行われた巨人とオリックスのセ・パ交流戦は「FOR3VER 6・3〜長嶋茂雄〜」として開催された。巨人は3点を追う8回、1死から3連打を浴びせて満塁とすると、代打で登場