琉球ゴールデンキングスは6月4日、平良彰吾との選手契約が満了となり、退団することを発表した。同日15時にBリーグの自由交渉選手リストに公示される。 4月に29歳の誕生日を迎えた平良は、170センチ72キロのポイントガード。市立船橋高校、拓殖大学を経て、ライジングゼファー福岡でキャリアを始めると、しながわシティバスケットボールクラブ、湘南ユナイテッドBC、横浜エクセレンスを渡り