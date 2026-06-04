オンコリスバイオファーマは軟調推移。３日の取引終了後、腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」に関し、新たな適応である下部直腸がん及び肛門がんを対象としたフェーズ１ｂ・２ａ臨床試験の治験届をＰＭＤＡ（医薬品医療機器総合機構）に提出したと発表した。術前化学放射線療法にＯＢＰ－３０１を併用投与し、有効性と安全性を評価する。２６年１２月期に投与を開始する計画としている。発表を手掛かり