イーソルが上値追い継続、急勾配の５日移動平均線に接触することなく異色の上昇波動を形成している。特定用途向け組み込み機器に特化したオペレーティングシステム（ＯＳ）の開発・販売を主力とするが、自動車向けを主力に多岐にわたる分野で需要を獲得しており、２６年１２月期はＭ＆Ａ子会社の貢献もあって売上高が過去最高を見込み、営業利益もＶ字回復で１０億円台に乗せる見通しだ。 同社がここ株価水準を