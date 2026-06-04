午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４３２、値下がり銘柄数は１０７６、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは海運、空運、倉庫・運輸、機械。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS