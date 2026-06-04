7月24日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかで公開されるジョディ・フォスター主演映画『プライベート・ケース』の予告編が公開された。 参考：ジョディ・フォスターがフランス映画初主演『プライベート・ケース』7月24日公開 本作は、『美しき棘』『プラネタリウム 』のレベッカ・ズロトヴスキ監督によるフレンチミステリー。第78回カンヌ国際映画