開催：2026.6.4 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 8 - 1 [オリオールズ] MLBの試合が4日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとオリオールズが対戦した。 Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。 1回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソッ