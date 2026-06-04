開催：2026.6.4 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 7 - 3 [ブルージェイズ] MLBの試合が4日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブルージェイズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 1回表、4番 ヘスス・サンチェス 3球目を打ってセカンド