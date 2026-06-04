開催：2026.6.4 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 4 - 5 [ガーディアンズ] MLBの試合が4日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとガーディアンズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はゲリット・コール、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。 2回表、4番 カイル・マンザード 6球目を打ってライトスタン