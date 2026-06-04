開催：2026.6.4 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 2 - 5 [ロイヤルズ] MLBの試合が4日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロイヤルズが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレックで試合は開始した。 1回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 5球目を打ってラ