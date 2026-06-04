開催：2026.6.4 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 0 - 1 [ジャイアンツ] MLBの試合が4日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとジャイアンツが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はロバート・ガサー、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。 5回表、9番 ビクトル・ベリコト 3球