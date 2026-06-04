元フランス代表FWのカリム・ベンゼマが、日本でのひと時を満喫しているようだ。現在38歳のストライカーは６月３日、自身のインスタグラムを更新。「Neo Tokyo」と題し、東京観光を楽しむ複数枚の写真を公開した。投稿には、街中で車に乗り込もうとする姿や、木刀のようなものを鞘に収める場面、さらに東京スカイツリーをバックにしたショットなどが収められている。 現在はサウジアラビアのアル・ヒラルでプレーする