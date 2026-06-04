「大丈夫です、完璧です」そう自信満々に言った部下が、本番で痛恨のミスを犯す。「もっとポジティブに考えよう」とアドバイスしたら部下のパフォーマンスが落ちてしまった……ビジネスの世界ではポジティブ思考が重要、とよく言われる。しかし“ポジティブであるがゆえの落とし穴”もあるのだ。（心理学博士 MP人間科学研究所代表榎本博明）※本記事は『【新装版】薄っぺらいのに自信満々な人』（日経プレミアシリーズ）から抜