現地６月３日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と同組のオランダ代表は、国際親善試合でアルジェリア代表と対戦。０−１で敗れた。立ち上がりからボールを握って試合を進めるオランダは多くのチャンスを作るも、仕留め切れない。 すると86分、ハジ・ムサに鮮やかなコントロールショットを突き刺されて、決勝ゴールを奪われた。オランダメディア『VI』によれば、ロナルド・クーマン監督は、「これはまさに目を