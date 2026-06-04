【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩本 照が主演するミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』の詳細が公開。スポット映像、インタビュー映像も公開された。 ■ふたりは、“時間”に試される。時を超えた幻想的な物語 2023年にウエストエンドで初演され話題を呼んだミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』。EXシアター有明のオープニングラインナップとして2026年