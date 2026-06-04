4日11時現在の日経平均株価は前日比1233.86円（-1.80％）安の6万7168.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は432、値下がりは1076、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は694.31円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が112.97円、フジクラ が53.9円、ファナック が51.12円、信越化 が48.94円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト