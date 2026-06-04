アメリカのトランプ大統領は、ホワイトハウス内に建設中の人気の総合格闘技「UFC」用の大型設備について、「永遠に撤去しないかもしれない」と話しました。アメリカトランプ大統領「（ホワイトハウスで）6月14日にUFCの大きな大会が開かれる。（建設工事を）いま見ているが、もしかしたら永遠に（設備を）残しておくかもしれないな」トランプ大統領は3日、SNSに動画を投稿し、アメリカ建国250年の記念行事として今月ホワイトハウ