“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが6月3日、自身のインスタグラムを更新。誕生日会でお祝いしたことを報告しました。【写真を見る】【本田紗来】ヘアメイクさんのお誕生日会「いつもありがとうございます！愛」「ヘアメイクさんのお誕生日会」「マネージャーさんとスタイリストさんとおめでとうしましたっ」と綴り、写真と一緒に投稿。続けて、「いつもありがとうございます！愛」と