気象台は、熊本県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。午後は激しい雨に注意が必要です。 ＜画像＞16日先までの予報と12時間先までの雨シミュレーション 前線の影響で、熊本県内は朝から雨が降っていて、この先1週間もくもりや雨の日が多い見込みです。 福岡管区気象台は午前11時に、「九州北部地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。 「6月4日の梅雨入り」は、記録的に早かった去年よ