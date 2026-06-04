東京・銀座の高級セレクトショップ「バーニーズ」がリユース事業に参入する。銀座の店舗に新たに設けられるコーナーには、洋服やバッグなどのリユース品が並ぶ。商品はすべてヴィンテージもの。ショーで使われた洋服もあり、モデルが実際にどう着ていたのか写真でわかるようにもなっている。発表会では、リユース事業参入で客層を広げる戦略を強調。担当者は、「国際情勢の不安定化などにより小売業を取り巻く環境は引き続き大きく