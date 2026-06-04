ゴンチャが、静岡の老舗・丸七製茶の厳選茶葉を100％使用した期間限定メニュー「一番摘み抹茶」を、きょう4日から販売を開始した。今年摘まれたばかりの新茶を使い、さわやかな香りと甘みを引き出した抹茶ドリンクを展開。新作「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」も登場し、初夏にぴったりの味わいを提案する。【画像】底にあずきたっぷり…『あずき＆きなこ ジェラッティー』年に一度の新茶シーズンに合わせて登