佐賀県警で不正なDNA型鑑定が繰り返されていた問題をめぐり、警察庁はきょう（4日）、去年10月から実施していた「特別監察」の結果を公表しました。この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所の元職員・冨永剛弘被告（43）が、DNA型鑑定などの結果をねつ造していたなどとして、虚偽有印公文書作成・同行使などの罪で在宅起訴されたものです。警察庁は警察の信頼を揺るがす重大な問題だとして、去年10月から佐賀県警に対して「特別監察