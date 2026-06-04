アーティスト活動45周年を迎えた布袋寅泰が全国ツアー『HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR』を9月より開催することを発表した。【写真】「サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」布袋寅泰＆久保純子アナの再会2ショット今回のツアーは、これまで積み重ねてきたキャリアへの感謝と、その先の未来へ向かう意志を込め、“Celebration”をテーマに開催。45周年は単なるアニバーサリーでは