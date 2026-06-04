俳優の今田美桜さんのスタッフが5月27日、公式X（旧Twitter）を更新。「今田美桜スペシャルイベント2026」のグッズ撮影オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 今田美桜 】スタッフ公開の “激レアオフショット” にファン大興奮「めっちゃかわいい」「オフショット可愛すぎるよ」など反響続々公開された写真には、白いスタジオを背景に撮影された今田さんの姿が収められています。1枚目では、黄色を中心にピンクと