衆院予算委＝4日午前高市早苗首相は4日の衆院予算委員会で、超党派の社会保障国民会議が議論する飲食料品の消費税減税を巡り「諸課題の克服に向けた検討を進めている。私が結論を先取りすることはしない」と述べた。政府内では税率1％案が浮上している。国民会議で夏に結論が出れば、秋にも見込まれる臨時国会に関連法案を提出したいとの意向を表明した。予算委は2026年度補正予算案に関する基本的質疑を実施。予算案は午後の