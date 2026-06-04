ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が、4日までにYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。料理研究家でユーチューバーとしてもレシピを公開するリュウジとの対戦を熱望した。「REAL VALUE」内で14日開催の1分間最強決定を決める格闘イベント「ブレイキングダウン」を告知。その流れで参戦オファーを受けた堀江氏は前段で「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）との対戦を熱望。そして「リュウジ