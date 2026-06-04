2024年1月、公務員の男性にサプリメント事業をめぐるウソの投資話を持ちかけ、現金150万円をだまし取った疑いで、会社社長の女ら男女3人が逮捕・送検された。警察は、少なくとも100人から約1億2000万円を集めていたとみて調べている。ウソの投資話を持ちかけ現金150万円をだまし取る愛知・春日井署でカメラが捉えたのは、あたりを見渡し手で顔を隠した女と、傾けた頭の上にめがねをのせた男。逮捕・送検されたのは「ハイメディック