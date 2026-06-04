かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める3日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、お笑いコンビ、キャイ〜ン、カナメストーン、マユリカの仲良しコンビ3組がゲスト出演した。キャイ〜ンのウド鈴木と電動パネルの項目から好きなテーマを選ぶシーンで、「卒業生直後のNSC48期生に余談調査！芸能人屈指の仲良しコンビに忖度（そんたく）なしで答えてほしいこと」を声を出して読み上げた。濱家が「VTRを見ていただき