『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）で初共演の白洲迅（33）と庄司浩平（26）。ドラマでは、落ち込む先輩と、それを支える後輩という間柄だが、実際の2人の関係は……？――余命宣告、不倫、復讐と、かなり衝撃的な設定の作品ですが、最初にタイトルを聞いたときの印象はいかがでしたか？白洲：まず“サレ夫”“シタ妻”っていう言葉を知らなくて。しかも、それを自分がやるんだよね？っていう驚きがありました（笑）。でも脚