モデルのSHIHO（49）が6月1日までにInstagramを更新。そこで披露された長女・サラン（14）の近影に注目が集まっている。韓国・ソウルで開催された、アパレルブランド「トミー ヒルフィガー」のポップアップイベントを訪れたSHIHO。韓国の人気ガールズグループ・IVEのチャン・ウォニョン（21）、そして長女のサランとのスリーショットを公開した。紺色のワンピース姿のウォニョンが中央で指ハートを作るなか、SHIHOは青いストライプ