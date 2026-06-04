5月31日、天皇陛下と愛子さまは、神宮球場で東京六大学野球春季リーグにおいて“伝統の一戦”とされる「早慶戦」を観戦された。「早慶戦」が天覧試合となるのは32年ぶりのことだった。「お二人は、双眼鏡を使って熱心にご観戦。ご覧になった試合は早稲田が5-4で逆転サヨナラ勝ちという結果でしたが、両チームの選手に拍手を送られていました。試合後のエール交換まで見送られ、天皇陛下は『これはいい光景ですね』とおっしゃったそ