’99年の結成から26年半――。5月31日、嵐が東京ドームで最後となるツアーの千秋楽を迎え、その歴史に幕を閉じた。’20年末のグループ活動休止以降、メンバー間での話し合いを重ねて正式に“活動終了”を決断した彼らが、ファンへの感謝を込めて敢行した最後のステージは大盛況のうちに終了。ライブ配信も含め、日本中が国民的アイドルグループの最後を見届けた。メンバーは今後それぞれ個人の活動を続けていくことになるが、いま