猫は人を『見た目』で判別できるの？ 猫が暗闇のなかでも軽やかに動く姿から「よっぽど目がよいのだな」と考える人も多いかもしれません。 たしかに、猫は暗い場所でも周囲を把握するのが得意で、素早く動くものを捉える動体視力にも優れています。 しかしその一方で、止まっているものを見る「静止視力」は、人間の10分の1程度しかないといわれているのです。 体格や服装などのシルエットは認識できるため