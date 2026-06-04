2月の衆院選の期間中に、複数の自民党候補が有料広告動画に出演していた公職選挙法違反疑惑。日刊ゲンダイは、2日発売号で北海道内の全12選挙区から出馬していた自民の12候補が有料広告動画に出演していた問題を指摘した。それに先立つ5月13日発売号では、宮城県内全5選挙区の自民5候補の疑惑を報じた。その際、日刊ゲンダイの質問に対し、自民党北海道連と宮城県連が「回答書」で返答してきたのだが、その中身がどうにも“不自