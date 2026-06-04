2026年度補正予算案は、3日審議入りしたばかりなのに、衆参の予算委員会はわずか1日ずつ。5日に異例のスピード成立の見通しというフザケぶりだ。【もっと読む】日本は「円安・ナフサ高・代替調達高」の三重苦…6〜8月で5000品目超「値上げラッシュの夏」が庶民を襲う一般会計の歳出総額は3兆1135億円。財源は全額、赤字国債で賄う。3日の衆参本会議で答弁に立った高市首相と財政演説をした片山財務相がしきりに強調していたの