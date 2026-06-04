パラマウントが、女優フローレンス・ピュー主演の新作「ミッドナイト・ライブラリー」の権利をカンヌ国際映画祭有数の大型契約として獲得した。 【写真】一発勝負！フローレンス・ピュー決意の丸刈り マット・ヘイグ氏のベストセラー小説を原作に「LION／ライオン ～25年目のただいま～」のガース・デイヴィス氏が監督を務め、権利料は3000万ドル超(約43億円)と報