福岡管区気象台は6月4日、九州北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨入りの時期としては平年並みです。去年は5月16日ごろとかなり早い梅雨入りでしたが、去年より19日遅くなりました。九州北部は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨となっています。向こう1週間は晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなる見込みです。このため、九州北部は6月4日ごろに梅雨入りしたとみられるとしてい