「小池さんで何とか“二匹目のドジョウ”を……というのが制作サイドの本音でしょうね」（スポーツ紙芸能担当記者）【もっと読む】小池栄子のドラマ大躍進を支える“元格闘家”夫の存在…過去にはフルボッコ動画流出や3億円借金報道もフジテレビ火曜夜9時枠で7月7日から始まる小池栄子（45＝写真）主演の連ドラ「さよならノワール」の話だ。「2024年の10月改編で金9ドラマ枠が火9に移動。『ノワール』で8作目になりますが、その