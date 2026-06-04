フェイエノールト所属のハジムサが決勝点北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するオランダ代表は現地時間3日、W杯出場国であるアルジェリアと対戦し、0-1で敗れた。FWアニス・ハジムサの決勝点が「久保、堂安がやりそうなカットイン」と反響を呼んでいる。後半41分、右サイドでボールを持ったハジムサはドリブルでオランダの守備陣を翻弄。ペナルティーエリア内まで侵入すると、左足の狙いすましたシュートをファーサ