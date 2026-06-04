ポケモンバトルに特化したゲーム『ポケモンチャンピオンズ』のスマホ版が、6月17日より順次配信予定と発表。App StoreとGoogle Playにて事前登録がスタートした。【写真】「メガライチュウＸ」＆「メガライチュウＹ」のバトルシーン本作は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様の奥深いポケモンバトルを楽しめるゲームで、Nintendo Switch版が4月8日に配信していた。この度、ファン待望のスマホ版配信日が6月17日