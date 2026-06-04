◆米大リーグＤバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場。投げては今季の日本人単独トップとなる６勝目をかけて中６日で登板した。この日、チェースフィールドは「ジャパニーズ・ヘリテージ・セレブレーション」のイベントデー。試合前には和太鼓による演奏なども行われた。Ｄ